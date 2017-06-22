Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) заявила, что главная мечеть иракского города Мосул ан-Нури разрушена в результате авиаудара США, сообщает в среду Agence France-Presse. Ранее в среду иракские военные сообщили, что боевики Исламского государства взорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури и ее минарет Аль Хадба.

По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, подрыв мечети произошел, когда иракские военные достигли убедительных побед над бандами террористов и уже продвинулись вглубь города.

Мечеть Ан-Нури находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои.