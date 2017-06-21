Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) разрушила очередной архитектурный шедевр, имеющий историческую ценность. В Мосуле взорвана мечеть Ан-Нури XII века.

О разрушении мечети сообщает Reuters со ссылкой на вооруженные силы Ирака. Ан-Нури являлась одним из главных исторических религиозных сооружений на территории современного Ирака.

«Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление — взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет», — цитирует пресс-службу армии Ирака «РИА Новости».

Ранее стало известно, что вооруженные силы Ирака, освобождая Мосул, приблизились к мечети. Очевидно это побудило террористов взорвать ее.