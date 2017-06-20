Гражданин Франции, в качестве журналиста освещавший освободительную операцию в Старом городе иракского Мосула, скончался от ранений, полученных при взрыве бомбы, передает AFP.

Ранее стало известно о том, что на месте взрыва погиб курдский журналист Бахтияр Хаддад. Кроме того, ранены еще двое его коллег из Франции.

Представители иракских вооруженных сил считают, что бомба была заложена специально, с намерением атаковать сотрудников СМИ. Местная пресса пишет, что журналисты подорвались на мине.

Напомним, операция по освобождению старых районов Мосула началась 18 июня. Иракские военные, входя в город, рекомендовали местному населению оставаться в домах или иных укрытиях, а террористам публично предложили «сдаться или умереть».

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» захватили Мосул — второй по величине город Ирака — летом 2014 года, провозгласив его своей «столицей». Правительственные силы страны предпринимают попытки освободить населенный пункт с середины октября прошлого года.