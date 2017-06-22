Военные США сообщили о маневрах сирийского Су-22 вблизи позиций поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (СДС) в Сирии, что было расценено как попытка захода на цель, сообщает CNN.

Источник сообщил телеканалу, что маневр был зафиксирован в районе города Табка. После появления в небе сирийского самолета на его перехват вылетел истребитель коалиции, который выполнил предупредительный маневр. После этого сирийский самолет лег на обратный курс, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье ВВС коалиции во главе с США сбили сирийский Су-22 в провинции Ракка, сославшись на то, что его действия якобы несли угрозу для поддерживаемых США сил СДС. В Дамаске осудили коалицию за сбитый самолет и отметили, что Су-22 выполнял задание по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

После этого Россия приостановила взаимодействие с США по предотвращению инцидентов в Сирии. В Минобороны РФ заявили, что США предприняли акт агрессии против Сирии.