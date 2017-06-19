Армии Сирии удалось спасти летчика сбитого самолета ВВС САР Су-22 полковника Али Фахеда.

Сирийский истребитель был сбит в воскресенье вечером самолетом коалиции США. Об этом сообщает «РИА Новости». В командовании союзников объяснили свои действия тем, что Су-22 якобы сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.

«Бойцы генерала Сухеля Аль-Хасана обнаружили и спасли летчика сбитого самолета. Сейчас полковник Фахед находится в больнице, его жизни ничто не угрожает», — приводит слова источника «РИА Новости».

Спасательная операция была осложнена тем, что место приземления пилота было в непосредственной близости от позиций боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые также искали пилота.