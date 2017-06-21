Вашингтон и Пекин подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, американские и китайские компании не будут заниматься бизнесом с попавшими под санкции северокорейскими партерами, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь заявил, что теперь Вашингтон ждет от Китая выполнения «своей части работы» по давлению на КНДР, передает РИА «Новости».

«Обе стороны (КНР и США) добиваются полной, верифицируемой денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил Тиллерсон, отметив, что компании из США и Китая не будут вести дел с партнерами из санкционного списка по КНДР.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что идея привлечь Китай для помощи Вашингтону по КНДР «не сработала». В то же время глава Белого дома поблагодарил Пекин за усилия.

Отметим, что США неоднократно призывали Китай оказать давление на КНДР, так как Пекин является основным партнером Пхеньяна.