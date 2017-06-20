Трамп: Китай не смог помочь США по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Китай не смог оказать помощь Вашингтону по КНДР, однако усилия председателя КНР Си Цзиньпина являются ценными.
Трамп написал в Twitter, что идея помощи Китая по КНДР «не сработала», однако он благодарен председателю КНР Си Цзиньпину за его усилия.
«По крайней мере я знаю, что Китай пытался!» — написал Трамп.
В ходе прошедшего в этом году визита Си Цзиньпина в США Трамп призвал его оказать давление на КНДР, так как Китай является основным торговым партнером Пхеньяна. Позднее стало известно, что Китай, например, серьезно снизил число рабочих мест для северокорейцев в своих компаниях. Кроме этого, эксперты отмечали, что, несмотря на продолжающиеся ракетные пуски, КНДР перестала проводить ядерные испытания.