Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Китай не смог оказать помощь Вашингтону по КНДР, однако усилия председателя КНР Си Цзиньпина являются ценными.

Трамп написал в Twitter, что идея помощи Китая по КНДР «не сработала», однако он благодарен председателю КНР Си Цзиньпину за его усилия.

«По крайней мере я знаю, что Китай пытался!» — написал Трамп.

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017

В ходе прошедшего в этом году визита Си Цзиньпина в США Трамп призвал его оказать давление на КНДР, так как Китай является основным торговым партнером Пхеньяна. Позднее стало известно, что Китай, например, серьезно снизил число рабочих мест для северокорейцев в своих компаниях. Кроме этого, эксперты отмечали, что, несмотря на продолжающиеся ракетные пуски, КНДР перестала проводить ядерные испытания.