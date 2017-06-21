Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил президенту России Владимиру Путину. В нем идет речь о ситуации в Персидском заливе и двусторонних отношениях.

О передаче послания главе России сообщил телеканал Al Jazeera в Twitter.

В Кремле подтвердили эту информацию. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока глава государства не ознакомился с посланием эмира Катара.

В начале июня ряд стран Персидского залива обвинили Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии и разорвали дипломатические отношения с эмиратом. В Дохе заявляют, что все обвинения в адрес Катара не имеют под собой почвы.