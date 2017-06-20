Генпрокурор Катара Али бен Фатиш аль-Марри заявил, что физические лица и компании, нанесшие вред Дохе в результате изоляции страны, будут преследоваться по закону, передает агентство Reuters.

Али бен Фатиш аль-Марри также обвинил страны, бойкотирующие эмират, в причастности ко взлому сайта Катарского информационного агентства (QNA), который произошел 24 мая.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой. Страны обвинили Катар в поддержке террористических организаций и во вмешательстве во внутренние дела арабских стран.

Позже дипотношения с эмиратом разорвали Мальдивы, Маврикий и Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Чад, Нигер и Сенегал объявили об отзыве послов.