Учения Североатлантического альянса демонстрируют нежелание НАТО отказаться от антироссийского курса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу после попытки приблизиться к его самолету натовских истребителей.

По словам главы Минобороны, происходящее наглядно показывает нежелание НАТО отказаться от антироссийского курса, передает ТАСС.

В настоящее время у границ с РФ проходят масштабные учения альянса «Балтопс-2017» и «Удар сабли — 2017», состоящие из десяти тысяч военнослужащих, более 70 кораблей, в том числе стратегические бомбардировщики В-52. Проводится интенсивная оперативная и боевая подготовка.