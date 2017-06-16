Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания президента Путина с постоянными членами Совета безопасности России проинформировал об авиаударе ВКС РФ по району близ Ракки. Шойгу отметил, что были уничтожены более 100 террористов, среди которых, предположительно, находился лидер террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — «Известия»).

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе оперативного совещания «затрагивались также международная проблематика, вопросы социально-экономической повестки дня».

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, главы министерств и ведомств.