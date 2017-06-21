Истребитель НАТО F-16 сделал попытку сопроводить самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, который направлялся в Калининград. Следовавший рядом российский истребитель Су-27 «отогнал» воздушное судно НАТО над нейтральными водами Балтийского моря.

Борт, в котором находился Сергей Шойгу, следовал с эскортом из истребителей морской авиации Су-27, пишет ТАСС.

Натовский истребитель попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ, но между ними встал российский Су-27, который качнул крыльями и отправил истребитель НАТО F-16 в сторону.