Сотрудники крымской погранслужбы задержали гражданина Украины при попытке тайно попасть на полуостров. Об этом сообщили в крымском пограничном управлении ФСБ.

Инцидент произошел в ночь на 21 июня недалеко от Армянска в 500 м от государственной границы. Мужчину задержали российские пограничники после того, как тот беспрепятственно прошел украинский участок границы. Как сообщает «Говорит Москва», нарушителем оказался 29-летний гражданин Украины, житель Кировоградской области. Мужчина пояснил, что хотел попасть на один из крымских курортов «без посторонней помощи», поскольку у него отсутствует исправный документ, удостоверяющий личность.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает «РИА Новости».