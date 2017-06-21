Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение о том, что планы украинских властей ввести частичную блокировку крымских сайтов — не что иное, как отражение тоталитарного мышления.

«Это является отражением тоталитарного мышления и желания не допустить, чтобы украинский народ знал правду о событиях, происходящих в Крыму, о том, как живет мирно и гармонично сегодняшний Крым», — заявил Мурадов «РИА Новости».

По словам вице-премьера, Киев всеми силами старается «промыть мозги» и «переформатировать сознание» украинцев.

Напомним, в список подлежащих блокировке сайтов Министерства информационной политики Украины попали интернет-порталы Русской общины Крыма, газеты «Крымская правда» и телерадиокомпании «Крым».