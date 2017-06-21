Следователи Брюсселя установили личность террориста, который привел в действие взрывное устройство накануне на Центральном вокзале столицы Бельгии, передает телеканал VTM со ссылкой на сообщение главы МВД Бельгии Яна Ямбона. Имя террориста не разглашается.

Во вторник в здании Центрального вокзала Брюсселя прогремел взрыв. Террорист, который привел в действие небольшое взрывное устройство, был ликвидирован полицией. В результате террористической атаки никто не пострадал. Премьер Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание национального Совета безопасности.