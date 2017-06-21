Бельгийские полицейские продолжают операцию, начавшуюся после взрыва на Центральном вокзале Брюсселя. На соседней улице обнаружен подозрительный автомобиль, сообщили местные СМИ.

Источники сообщили изданию Le Soir, что машину обнаружили на улице Рю де Марше-оз-Эрб недалеко от вокзала. Полиция эвакуировала людей с этой улицы.

Сообщается также о том, что периметр проведения полицейской операции был расширен.

#DIRECT Intervention de police en cours dans le centre de Bruxelles: ce que l'on sait https://t.co/ViK2YT1XnW pic.twitter.com/A5lOhDmYIT — Le Soir (@lesoir) June 20, 2017

Во вторник в здании Центрального вокзала Брюсселя произошел взрыв. Небольшое взрывное устройство привел в действие неизвестный мужчина, который после этого был ликвидирован военными. Прокуратура Бельгии объявила инцидент терактом, началась полицейская операция, людей эвакуировали с соседних улиц.

Сообщается также, что устроивший взрыв мужчина перед приведением бомбы в действие выкрикивал исламистские лозунги.