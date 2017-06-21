Бельгийские власти приняли решение не изменять уровень террористической угрозы после инцидента на вокзале Брюсселя, где был ликвидирован устроивший взрыв террорист, сообщил официальный представитель Кризисного центра Бельгии Бенуа Рамакер.

«Уровень угрозы сохранен на отметке «три», изменений нет», — приводит его заявление РИА «Новости».

Тем самым, в Бельгии сохраняется высокий уровень террористической опасности и усиление мер предупреждения терактов, которые были введены после целой серии терактов в столице Бельгии в марте 2016 года. Тогда нападениям террористов подверглись аэропорт и вокзал Брюсселя, погиб 31 человек.

Во вторник бельгийские военные ликвидировали в здании центрального вокзала мужчину, который устроил небольшой взрыв. Прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее как теракт. Известно также, что мужчина выкрикивал исламистские лозунги.