Представитель армии Филиппин заявил о том, что боевики, атаковавшие школу на острове Минданао на юге страны и взявшие там в заложники более 10 человек, отступили. В результате нападения никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что боевики из организации «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» в результате налета на школу взяли в заложники 12 человек, в том числе шестерых детей.

По словам бригадного генерала Реституто Падиллы, в настоящий момент ситуация разрешилась: боевики покинули территорию учебного заведения.

«Район школы вновь безопасен», — добавил Падилла, его слова приводит агентство Reuters.

Бои филиппинских правительственных войск с боевиками, присягнувшими на верность запрещенному в РФ «Исламскому государству», на юге страны длятся на протяжении месяца.