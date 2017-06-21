На острове Минданао на юге Филиппин боевики из организации «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» в результате налета на школу взяли в заложники 12 человек, в том числе шестерых детей, сообщает Manila Bulletin.

«Мы можем подтвердить, что боевики оккупировали школу, в которой оказались мирные жители. Сейчас мы пытаемся определить их точное количество и установить их личности», — говорится в сообщении полиции.

Бои филиппинских правительственных войск с боевиками, присягнувшими на верность запрещенному в РФ «Исламскому государству», на юге страны длятся на протяжении месяца.

Ранее президент страны Родриго Дутерте вынужден был прервать официальный визит в Россию и вернуться на Филиппины, чтобы разобраться с ситуацией.