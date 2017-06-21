Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), совершили налет на школу на юге Филиппин, передает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По информации полиции, некоторые учащиеся взяты в заложники. Сведений о пострадавших пока нет.

Бои филиппинских правительственных войск с боевиками на юге страны длятся на протяжении месяца. За это время были ликвидированы 257 террористов. При этом погибли 62 военных и 26 мирных жителей.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей террористов группировкой. Основные бои проходят в городе Марави. Во вторник военные начали новое наступление в городе.