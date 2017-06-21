Президент Украины Петр Порошенко со времен службы в рядах Советской армии мечтал быть в Пентагоне. Об этом украинский лидер заявил на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом во вторник в Вашингтоне.

«Для меня и всей моей делегации огромная честь быть вместе с вами в Пентагоне. Я сказал вам, что моя мечта со времени, когда я служил в армии, быть в Пентагоне», — заявил Порошенко согласно стенограмме, которую распространила пресс-служба военного ведомства США.

По официальным данным биографии Порошенко, в Вооруженных силах СССР он служил в 1984–1986 годах.

Глава Пентагона отметил, что Украину и США на данном этапе объединяют «общие интересы».

Он сообщил, что генерал в отставке Джон Эбизейд, который в 2003–2007 годах возглавлял Центральное командование ВС США, продолжит курировать оказание военной помощи Украине. На должность старшего советника Пентагона по этим вопросам Эбизейд был назначен при предыдущей администрации США Барака Обамы в сентябре минувшего года.