Президент Украины Петр Порошенко на встрече с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном представил предложения по привлечению Вашигтона к урегулированию конфликта в Донбассе.

«В преддверии встречи «Большой двадцатки», которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции касательно прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма», — говорится в сообщении пресс-служба главы украинского государства.

Госсекретарь подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию в Донбассе и сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом, где уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.