Украинский лидер Петр Порошенко по итогам своей встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что одной из тем, которые они обсуждали в Белом доме, были «оборонительные вооружения» для Украины. Причем эти переговоры глава Украины, по его собственным словам, считает очень эффективными.

«Мы говорили о том, что нам не надо никого атаковать, но нам нужен эффективный механизм, чтобы защищаться с помощью радиоэлектронной борьбы, беспилотников и прочего», — пояснил Порошенко.

При этом Украина последовательно добивается от США выделения ей наступательного, или так называемого летального оружия. Переговоры об этом Киев ведет с Вашингтоном уже на протяжении трех лет, но пока не смог достичь нужного ему результата.