На встрече с новым составом Общественной палаты РФ Владимир Путин предостерег членов государственного органа от работы с министерствами на Западе.

Путин рекомендовал членам ОП не обращаться в различные ведомства, а работать напрямую с представителями министерств, чтобы те влияли должным образом на развитие сотрудничества, передает «РИА Новости».

«Уверяю вас, там бюрократия еще круче, чем у нас, а государство там еще гораздо более жесткое, чем у нас, структуры административные — железобетонные. Там никакой расхлябанности нет», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, людям, «ради которых работают искренние люди, приезжающие в Россию, нужна народная дипломатия».