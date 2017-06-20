Путин разрешил передавать внукам награды советской эпохи
Президент России Владимир Путин расширил круг наследников, которые могут получать наградные документы ветеранов советской эпохи. Глава государства подписал соответствующий указ.
Документ, размещенный на сайте правовой информации, предоставляет возможность получать удостоверения к наградам внукам награжденного посмертно, сообщает «РИА Новости».
Напомним, вопрос о выдаче копий наградных документов СССР поднимался на форуме ОНФ в начале апреля 2017 года. После того как один из участников предложил Путину разрешить выдавать документы не только близким родственникам, но и их внукам и правнукам, в администрации подготовили проект на этот счет.
До этого в списке людей, имеющих право на принятие награды, находились только супруг (супруга), отец, мать, сын или дочь.