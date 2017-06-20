Президент России Владимир Путин расширил круг наследников, которые могут получать наградные документы ветеранов советской эпохи. Глава государства подписал соответствующий указ.

Документ, размещенный на сайте правовой информации, предоставляет возможность получать удостоверения к наградам внукам награжденного посмертно, сообщает «РИА Новости».

Напомним, вопрос о выдаче копий наградных документов СССР поднимался на форуме ОНФ в начале апреля 2017 года. После того как один из участников предложил Путину разрешить выдавать документы не только близким родственникам, но и их внукам и правнукам, в администрации подготовили проект на этот счет.

До этого в списке людей, имеющих право на принятие награды, находились только супруг (супруга), отец, мать, сын или дочь.