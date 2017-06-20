Более 80% россиян не сомневаются, что большинство поставленных в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» задач будут реализованы. Данные предоставлены по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того практически все граждане РФ (более 90%) не усомнились в искренности слов российского президента.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов подчеркнул, что «прямая линия» с президентом привлекает к себе все больше внимания среди россиян.

Наиболее запомнившимся событием нынешней «Прямой линии» стал видеозвонок онкобольной девушки из Апатит о ненадлежащем качестве обслуживания в местной больнице, следствием которого стала неправильно и несвоевременная диагностика смертельного заболевания.

Дарья Старикова рассказала о своей болезни во время обращения к президенту в рамках «прямой линии». Девушку из Апатит на протяжении долгого времени лечили от остеохондроза массажем и уколами, а точный диагноз «рак четвертой стадии» смогли поставить только в Мурманске. В настоящее время девушка была доставлена спецбортом МЧС России в Москву, где будет проходить лечение в ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена».