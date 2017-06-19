Традиционную «прямую линию» с Владимиром Путиным посмотрели порядка 6 млн россиян, передает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

По подсчетам Mediascope, «прямую линию» 15 июня посмотрели 6 млн 182 тыс. человек. В прошлом году этот показатель составлял 7 млн 132 тыс. человек. Общий охват трансляции составил 13 миллионов 911 тыс. граждан России. Иными словами, именно такое количество людей на территории России смотрели трансляцию не менее одной минуты.

В этом году «прямая линия» с Владимиром Путиным длилась порядка четырех часов, за которые глава государства ответил почти на 70 вопросов. По итогам обращений граждан уже создаются рабочие группы.