Следующее обращение из подмосковной Балашихи. Местная жительница пожаловалась на мусорную свалку, которая уже 50 лет только растет.
Вопрос из Приморского края. Житель Владивостока спросил про «Дальневосточный гектар». По его словам, зарегистрировать невероятно сложно.
Путин ответил, что в целом программа имеет некоторые проблемы именно в Приморском крае. Президент указал, что основная проблема в том, что есть путаница в кадастровых номерах.
«Профильные ведомства с этим должны разобраться и урегулировать ситуацию», — подчеркнул президент.
Вопрос из Забайкальского края. Матери-одиночке выдали непригодное жилье после того, как ее прежний дом сгорел.
«Мы полностью выделили федеральные деньги, чтобы обеспечить людей жильем», - подчеркнул президент.
Путин пообещал разобраться с подключением прокуратуры и губернатора края.
Путин сказал, что российские продукты останутся конкурентноспособными благодаря своему высокому качеству, даже если ограничительные меры отменят. При этом он подчеркнул, что Россия будет вынуждена снять ответные меры в рамках ВТО. Косвенная поддержка будет продолжаться, пообещал глава государства.
Глава Овощного союза России рассказал президенту, что сельхозпроизводители за время встречных санкций научились выращивать вкусные овощи. По его словам, отрасль воспринимает ответные меры на санкции как подарок.
В связи с этим он поинтересовался, будут ли продлевать продэмбарго и смогут ли фермеры рассчитывать на защиту в случае отмены ограничений со стороны Запала.
Путин отметил, что антироссийский санкции для некоторых отраслей послужили толчком к развитию в таких сложных областях, как радиоэлекторника, ракетная область, фармацевтика и особенно сельское хозяйство.
«Санкции заставили нас включить мозги», — подчеркнул глава государства.
Ведущие сообщили главе государства, что многих интересует вопрос санкций. Путин сказал, что ограничительные меры, конечно, повлияли на российскую экономику, но не «кардинально».
«Больше повлияла внешнеэкономическая коньюнктура, в том числе падение цен на нефть», — подчеркнул президент.
Путин отвечает на вопрос ведущих по поводу эффективности работы глав регионов.
Он отметил, что избиратели выбирая глав регионов дают руководителю аванс, те, в свою очередь «должны справляться с грузом ответственности.
При этом президент признал, что в регионах не все просто с финансами. Поэтому федеральный бюджет помогает субъектам.
«Решение проблем в регионах выделено дополнительно 10 млрд руб», — отметил Путин.
Вопрос из Иркутской области. У президента спрашивают о низких зарплатах у учителей. Президент ответил педагогу, что была поставлена задача довести среднюю зарплату по средней экономике. В регионе этот показатель составляет около 30 тыс. рублей.
Глава государства пообещал разобраться в этом конкретном случае.
Реальная заработная плата с июля-августа начала потихонечку расти, сказал президент.
Первый вопрос касается кризиса в экономике. Путин ответил, что рецессия в российской экономике преодолена.
«Наблюдается рост инвестиций, рост продаж автомобилей и недвижимости - а инфляция упала до рекордно низкого уровня», — отметил президент.
По его словам, три квартала подряд наблюдается рост ВВП. Положительные сдвиги в экономике повлияли на социальную сферу.
Президент поприветствовал всех присутствующих. В зале раздаются аплодисменты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства двое суток беспрерывно готовился к своей пятнадцатой «прямой линии».
Совсем скоро президент России Владимир Путин начнет общаться с россиянами в рамках «Прямой линии». «Известия» ведут текстовую трансляцию мероприятия.