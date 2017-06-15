Президент России Владимир Путин в 15-й раз проводит «прямую линию». В этом году от россиян поступило почти 1,9 млн обращений. Прием вопросов будет работать до завершения мероприятия.

Это можно сделать через call-центр по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Также можно задать вопрос в коротком сообщении смс, которое можно отправить на номер 0-40-40, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Также можно записать свой вопрос на видео через официальный сайт или через специальные мобильные приложения «Москва — Путину» или OK Live.

На сайте проекта «Прямая линия» уже есть вопросы, касающиеся реновации, зарплат, дорожного строительства, экологии, международной политики и многих других.