Специальный борт МЧС России с жительницей Апатит Дарьей Стариковой, обратившейся к президенту в ходе «прямой линии», приземлился в столице. Пациентка будет проходить лечение в ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена», передают в пресс-службе Минздрава России.

Сообщается, что во время полета Старикову сопровождала бригада врачей Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отряда «Центроспас» МЧС.

Дарья Старикова рассказала о своей болезни во время обращения к президенту в рамках «прямой линии». Девушку из Апатит на протяжении долгого времени лечили от остеохондроза массажем и уколами, а точный диагноз «рак четвертой стадии» смогли поставить только в Мурманске.