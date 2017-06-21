Дома, представляющие историческую и архитектурную ценность, могут быть расселены в ходе программы реновации, но при этом их не будут сносить. Жителям город предоставит новое жилье, а здания получат вторую жизнь — их отреставрируют. Об этом рассказал «Извеcтиям» руководитель департамента культурного наследия (Мосгорнаследия) Алексей Емельянов.

— «Архнадзор» обнаружил в предварительном списке зданий, включенных в программу реновации московского жилья, около 320 домов, которые не являются хрущевками, а возведены по индивидуальным проектам. Какая судьба их ждет?

— Сразу хочу сказать, что программа реновации московского жилья не означает автоматического сноса всех зданий, которые попали в список домов, опубликованный на сайте мэрии. Она задумывалась и будет осуществляться как программа по работе с ветхим жильем. В первую очередь в ней идет речь о зданиях, состояние которых приближается к аварийному или уже является таковым. Никто никогда не говорил, что все объекты, представленные в перечне, будут обязательно снесены. Неправильно понимать реновацию как программу, направленную на тотальный снос. Задача городских властей состоит в том, чтобы расселить максимальное число жителей, если они, конечно же, согласятся, из ветхих домов. И тот перечень, который размещен на сайте, а там около 4,5 тыс. объектов, представлен с одной целью — узнать мнение жителей и понять, согласны ли они с тем, чтобы их дома включили в программу, или нет.

— Получается, что отдельные дома, попавшие в «сносный список», могут быть сохранены?

— Как раз об этом я и говорю. Сначала отселят жителей, а потом будет приниматься решение. Дома, которые обладают историко-культурной ценностью, обязательно будут сохранены и реконструированы. Департамент культурного наследия внимательно следит за наиболее интересными объектами. В списках «Архнадзора» и других общественных организаций действительно есть интересные в архитектурном плане здания, и мы знаем об их существовании.

— Можете их назвать?

— Это, например, дома по улице Руставели — сталинки, как их еще называют, построенные по индивидуальным проектам. Подобные здания в основном возводили до 1955 года — до постановления Никиты Хрущева о борьбе с излишествами в архитектуре. На Каланчевской улице есть интересный четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки, который до сих пор во многом определяет облик всей улицы. Мы знаем, что есть интересные здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе или, скажем, дом для военнослужащих на Ивантеевской улице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Каланчевская улица, дом 32. Четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки

— Сколько таких домов?

— Всего около десятка. Те дома из перечня, которые никаким охранным статусом на сегодня не обладают, но, безусловно, интересные и знаковые, например дома на Варшавском шоссе, не будут снесены. Но хочу отметить, что дома, включенные в перечень для голосования, — это типичные дома массовой жилой застройки, которыми застраивались города и поселки всего Советского Союза — не только Москва, но и Нижний Новгород, Самара, Воронеж и др.

— Что будет с конструктивистскими поселками?

— Мы уже говорили, что в городе сохранят дома в 40 конструктивистских поселках 1920–1930-х годов, то есть все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации. Прежде всего речь идет о поселках Дангауэровка в Лефортово, Дубровка, Буденовский, Усачевский, Хавско-Шаболовский.

— Программа реновации направлена на борьбу с ветхим жильем и улучшение качества жизни москвичей. Но как быть тем горожанам, которые живут в ветхих, но исторически значимых для города домах?

— Мы изначально исключили объекты, обладающие историко-архитектурной ценностью, но жители таких домов не всегда согласны с подобным решением. Поступает большое количество заявлений, например, от москвичей, живущих на Саратовской улице, — речь идет о домах СДС (бывший поселок для строителей Дворца Советов. — «Известия»). Это здания с очень интересной архитектурой, но местные жители не согласны с решением исключить их дома из списка на реновацию. Они, наоборот, просят включить их дома в программу. И они имеют право на свое мнение.

— И что же планируется делать с этими домами? Включать в программу и сносить?

— Это как раз тот случай, когда можно учесть мнение жителей — отселить их и провести реконструкцию зданий. Сносить никто не собирается.

— На территории Москвы при ее расширении оказались центры бывших подмосковных городов Люблино, Тушино, Кунцево, Перово и Бабушкин со сталинской застройкой. Стоит ли, по-вашему, центры этих территорий сохранить целиком?

— Нельзя сказать, что все центры старых подмосковных городов, ставшие районами Москвы, обладают такой историко-культурной ценностью, как центр Бабушкина. Здесь мы будем ориентироваться на мнение жителей. В частности, по итогам голосования жителей из программы реновации уже исключили дореволюционные, так называемые плоские дома на Пресненском Валу. Хотя, конечно, там была и другая причина. Они представляют историко-культурную ценность, формируют градостроительный облик столицы.

— Что делать тем москвичам, которые считают, что их дом является памятником архитектуры, но он не входит в список особо охраняемых объектов культурного наследия и готовится к реновации?

— Любой москвич может подать заявление в наш департамент о признании здания объектом культурного наследия. Заявление не требует проведения основательных историко-культурных и архивных исследований, достаточно перечислить важные вехи, связанные с домом-кандидатом, указать предполагаемую дату его постройки и приложить фотографии. Заявление будет зарегистрировано у нас, после чего мы должны будем провести экспертизу здания с привлечением независимых экспертов Научно-методического совета при Мосгорнаследии. В нем около 50 экспертов — почетные реставраторы, архитекторы, историки, искусствоведы. По итогам экспертизы в течение 90 дней будет принято решение о включении или невключении здания в список объектов культурного наследия. Если дом получит этот статус, его нельзя будет сносить.