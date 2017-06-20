Московский городской суд отклонил во вторник первый иск по программе реновации жилья в столице, в котором оспаривалась процедура голосования жителей за исключение или включение дома в программу. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Истец Александр Пархоменко требовал суд признать постановление столичного правительства «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве» недействительным.

В удовлетворении требований административного иска было отказано по итогам его рассмотрения, сообщает телеканал «360».

Пархоменко утверждал, что постановление правительства Москвы противоречит Гражданскому, Жилищному и Земельному кодексам России, Конституции РФ, а также различным международным актам, отметила Солопова.

Четыре аналогичных исковых заявления находятся в производстве, сообщила представитель Мосгорсуда.