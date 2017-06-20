Всемирный фонд дикой природы (WWF), «Гринпис России», Центр охраны дикой природы обратились к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект о реновации в Москве, подтвердили «Известиям» во Всемирном фонде дикой природы России.

«Я не отслеживал последние версии законопроекта, но всех экологов напугали, так как было очевидно, что весь законопроект направлен на то, чтобы сделать максимально комфортно инвесторам и стройкомплексу. И все самые плохие идеи стройкомплекса и его лоббистов были максимально расписаны; грубо говоря — исключить жителей Москвы из процесса принятия решений. <…> Экологи понимали, что это позволит уничтожать и застраивать зеленые территории», — сказал «Известиям» директор по природоохранной политике WWF в России Евгений Шварц.

По опасениям экологов, в результате осуществления реновации столица может лишиться не менее 27 млн кв. м зеленых насаждений, а заявленная властями высадка новых деревьев не станет заменой вырубленных, потому что саженцы смогут вырасти через несколько десятков лет.