В среду, 21 июня в Москве и области из-за грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

«Ночью облачно, дождь местами сильный, гроза, температура в Москве 13...15°, по области 10...15°, ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с, местами с порывами 15-20 м/с», — прогнозируют синоптики.

Предупреждение о резком ухудшении погоды объявлено и во всех областях Центрального федерального округа (ЦФО).

В непогоду специалисты рекомендуют обходить шаткие строения и деревья и по возможности пользоваться общественным транспортом, поставив автомобиль в гараж.