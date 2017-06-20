Во вторник, 20 июня, в столичном регионе ожидается теплая погода. В течение дня воздух прогреется в Москве до 22–24 градусов, в Подмосковье до 20-25 градусов, сообщает центр погоды Фобос.

По прогнозу синоптиков, к концу дня в северо-западных районах области возрастёт вероятность локальных дождей и очаговых гроз.

«В Москве и области переменная облачность, в столице и на большей части территории области без осадков, поздно вечером в северо-западных районах области кратковременный дожди, возможны грозы. Максимальная температура в столице +22…+24°, в Подмосковье +20…+25°. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с», – говорится в сообщении.

Во второй половине дня атмосферное давление понизится до 737 мм рт. ст.