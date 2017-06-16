Потепление, которое ожидается в Москве в выходные, продержится всего несколько дней, после чего будет нивелировано наступлением холодного фронта, сказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Завтра в Москве ожидается до 19-20 градусов, а воскресенье — 22-24 градуса. По области температура местами прогреется до 25 градусов», — сообщил Синенков.

Тем не менее, по его словам, без осадков в столичном регионе в выходные не обойдется — кратковременные дожди сохранятся, но по температуре это не ударит.

«Такая погода продержится до среды-четверга. Затем на следующей неделе пройдет холодный фронт, и температурный режим снова понизится», — продолжил сотрудник «Фобоса».

По его словам, из-за холодного фронта «температура днем будет 15-17 градусов, а ночью — 9-10 градусов».

«Мы возвратимся к тому, что было на прошлой неделе», — пояснил синоптик.