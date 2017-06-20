Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает сотовых операторов, почти одновременно отказавшихся от безлимитных тарифов, в намеренном сговоре и может инициировать разбирательство в их отношении. Об этом сообщила начальник управления регулирования связи и IT ведомства Елена Заева.

По словам представителя ФАС, теперь сотовым операторов придется доказать реальную техническую необходимость отказа от безлимитных тарифов, пишут «Ведомости». Дело против них будет возбуждено, если им не удастся убедить ведомство.

Абоненты сотовых операторов, которые заметили, что те почти одновременно начали отказываться от безлимитных тарифов, обратились с жалобой в ФАС. К 3 апреля 2017 года от них отказались Билайн, Мегафон, МТС и Tele2.

В качестве аргумента за принятое решение представители компаний заявили, что безлимитные тарифы не пользуются популярностью среди потребителей. Еще одной причиной отказа от услуги стал якобы риск перегрузки сетей. По словам операторов, 3G-сети уже не справляются с нагрузкой, а сети 4G загружаются крайне быстро.

Гендиректор Tele2 Сергей Эдмин также назвал безлимитные тарифы «наркотиком, разрушающим сеть», сообщает телеканал «360».

Операторам достаточно легко будет доказать, что отказ от безлимита был вынужденным, считают эксперты. Возможно, в качестве аргумента будет приведен «пакет Яровой», который обязывает тратить дополнительные средства на установку нового оборудования.