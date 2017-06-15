ФАС рекомендовала ритейлерам снижать розничные цены на товары в случае, если им удалось договориться о скидке для себя от поставщика. При этом размер дисконта для потребителя должен быть не меньше, чем снижение цены для магазина. Неисполнение этого правила попадает под нарушение норм закона «О торговле», за которое предусмотрен штраф до 5 млн рублей . Весной поставщики жаловались, что ритейлеры договариваются о скидках для себя до 30%, но на ценах товаров на полках это никак не отражается.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила и направила ритейлерам новые разъяснения положений закона «О торговле», вступивших в силу еще с 1 января этого года. В письме за подписью замглавы службы Андрея Кашеварова от 9 июня сказано, что, «выбив» скидку у поставщика, магазин должен соответствующим образом снизить цену товара на полке.

«При требовании о снижении поставщиком цены товара для хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность (предоставление скидки), реализация последним товара розничным потребителям без снижения цены либо со снижением цены в меньшем размере (без трансляции скидки конечному потребителю) подпадает под ограничение, предусмотренное ч. 4 ст. 9 закона «О торговле», — сказано в письме ФАС.

Указанная норма в законе устанавливает, что торговым сетям запрещено брать любые виды сборов с поставщиков за исключением премии в 5% либо за услуги, либо за объем проданной продукции. Из письма ФАС следует, что скидка до 5% может быть учтена в качестве сбора. В ФАС также напомнили, что навязывание каких-либо условий контрагенту недопустимо.

— Если поставили на 100 рублей, то максимальная скидка (вознаграждение плюс плата за услуги по продвижению товара и т.п.) для розничной сети — 5 рублей. Всё, что выше, нарушение. Если предоставляется со 100 рублей скидка 10 рублей, например, на период шесть месяцев, то это не будет считаться нарушением в том случае, если розничная сеть предоставит такую же скидку в 10% на тот же период для розничных покупателей, — объяснил старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк.

Он уточнил, что за нарушение нормы по ст. 14.42 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленных федеральным законом требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности) предусмотрен штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 5 млн рублей.

Как ранее писали «Известия», в апреле «Опора России» направила в ФАС результаты своего мониторинга применения новой редакции закона «О торговле». В документе утверждалось, что торговые наценки выросли с 25–40% в 2016 году до 50–70% в первые месяцы 2017-го. Данные были получены в результате опроса поставщиков торговых сетей через региональные отделения организации. Поставщики утверждали, что стали отдавать товар со скидкой до 30%, однако не увидели снижения цены на полках магазинов. Ритейлеры же заверяли, что наценки не увеличили: торговые расходы возросли из-за того, что теперь с поставщиков нельзя брать деньги за дополнительные услуги.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин сказал, что новых жалоб от поставщиков с тех пор в организацию не поступало. По его словам, ситуация нормализуется, и теперь скидки для ритейлеров отражаются и на потребительской стоимости товаров.

– Некоторые федеральные сети конструктивно отреагировали на нашу критику и транслируют скидку для потребителей. Мы это видим в цене. Они не взлетают, по ряду продуктов снижаются. Например, подешевел сахар, — сказал Алексей Небольсин.

Представитель ГК «Дикси» сообщил, что в сети получили письмо ФАС.

— Изменение рыночных цен, как правило, транслируется и в рознице по мере закупок и поступления в продажу новых товарных партий, — уточнил представитель ритейлера.

В «Магните», X5 Retail Group (объединяет «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель»), «Ашане», Metro Cash&Carry, «О’кей», «Ленте» и «Азбуке вкуса» не ответили на запрос «Известий».