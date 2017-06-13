Сотовые операторы Tele2 и «Билайн» подали иски к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) из-за предписания, обязывающего делать скидки для заказчиков SMS-рассылок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Два других оператора связи — «МегаФон» и МТС — выступают третьими лицами в разбирательствах.

Сообщается, что компании требуют отменить постановление ФАС от апреля 2017 года, которое запрещает операторам тарифицировать SMS-трафик каждого заказчика по отдельности.

ФАС занялась вопросом ценообразования на SMS-рассылки после получения жалоб на рост их стоимости от «СОГАЗ-Меда» и компании «Национальный процессинговый центр».

Рассмотрение исков назначено на июль 2017 года.