Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики осудило закон о реинтеграции Донбасса, предложенный президентом Украины Петром Порошенко.

Если Верховная рада одобрит инициативу главы государства, это будет означать, что украинские власти отказываются выполнять Минские соглашения, считают в ДНР.

«Закон о реинтеграции Донбасса означает открытую конфронтацию, исключая единственный путь — решить конфликт дипломатически, тем самым Украина показывает мировой общественности свою истинную позицию — это путь войны», — приводит слова представителя руководства ДНР Александра Костенко «РИА Новости».

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что планирует внести на рассмотрение Верховной рады закон о реинтеграции Донбасса.

Документ, в частности, исключает проведение любых выборов в регионе, что подразумевают Минские соглашения.