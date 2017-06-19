Планы украинских властей, которые планируют отказаться от проведения АТО на юго-востоке Украины и вместо этого принять ряд мер для «реинтеграции» Донбасса, не могут быть приняты, заявил «Известиям» полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Власти Украины заявили об изменении политики в отношении самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По словам Пушилина, планы по введению военного положения, предоставлению населению льгот, которые распространил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, не сочетаются с выполнением Минских договоренностей.

«Эта инициатива не сочетается с комплексом мер по выполнению Минских соглашений. И, конечно же, Донбассом не может быть принята. Без единственно возможного урегулирования конфликта в таком виде, в каком оно есть, Донбасс не приемлет ничего», — заявил полпред ДНР.

По мнению Пушилина, получение жителями самопровозглашенных республик украинских пенсий, налаживание торговых связей — это популизм, который появляется накануне встречи Порошенко и Трампа.

«Даже поверхностная оценка позволяет судить о том, что этот план — повод перед визитом Петра Порошенко к Дональду Трампу. Наверное, это хоть что-то, о чем можно будет поговорить как о каких-то действиях со стороны Украины», — считает он.