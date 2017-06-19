Власти Украины заявили об изменении политики в отношении самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В рамках законопроекта по реинтеграции Донбасса планируется упрощение порядка получения пенсий и торговли между подконтрольными Киеву территориями, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Раде.

Порошенко также выступил против отмены режима «антитеррористической операции» в раде, депутаты могут приступить к рассмотрению документа уже на этой неделе, когда президент Украины отправится с визитом в США.