Украинские силовики почти 50 раз за последние 24 часа нарушили перемирие в Донбассе. Были обстреляны 15 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», – цитирует агентство «РИА Новости» слова представителя министерства обороны ДНР.

По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. Урегулирование напряженной ситуации в Донбассе обсуждается. Тем не менее, даже после ряда соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.