Закон о реинтеграции Донбасса предполагает проведение «войсковой операции» под руководством президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук.

По его словам, войсковая операция должна прийти на смену АТО, которой будет руководить не СБУ, а оперативный штаб. Он добавил, что общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент страны как верховный главнокомандующий, сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрабатываемый администрацией украинского президента Петра Порошенко законопроект о «мирной реинтеграции» Донбасса.