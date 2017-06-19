Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о создании специальной комиссии, которая будет нацелена на противодействие любым формам экстремизма после атаки фургона в Лондоне в ночь на понедельник.

«Сегодняшний теракт демонстрирует, что терроризм принимает разные формы, и мы будем бороться со всеми формами экстремизма, в том числе с исламофобией», — подчеркнула Мэй после заседания чрезвычайного комитета COBRA.

По словам премьера, Великобритания больше чем когда-либо привержена задаче борьбы с экстремизмом, в том числе в интернете. «Поэтому мы создаем специальную комиссию по борьбе с экстремизмом», — заявила Мэй.

В ночь на понедельник в британской столице арендованный фургон въехал в толпу людей, собравшихся у мечети. В результате наезда, по предварительным данным, погиб один человек, еще 10 пострадали. Водитель, 48-летний мужчина, был задержан гражданами и передан в полицию.