В ночь на понедельник, 19 июня, фургон врезался в толпу людей в Лондоне. Инцидент произошел на улице Севен Систерс.

Атака фургона

По сообщениям очевидцев, фургон врезался в толпу — наезд был совершен на верующих, выходивших из мечети после ночной молитвы.

После того, как фургон наехал на людей, из него выбежал водитель, вооруженный ножом. Он попытался ранить прохожих, однако, по сообщениям местной полиции, ему это не удалось.

Жертвы и раненые

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек. Ещё десять получили различные травмы, восемь из них доставлены в больницу.

Реакция властей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с инцидентом. «Это ужасное происшествие. Все мои мысли с теми, кто был ранен, их близкими и службами экстренной помощи», — говорится в заявлении Мэй.

Лидер британской партии лейбористов Джереми Корбин шокирован произошедший атакой на пешеходов возле мечети в Лондоне. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я полностью шокирован инцидентом в Финсбери Парк этим вечером. <…> Мои мысли со всеми, кого затронуло это ужасное событие», — говорится в сообщении.

Кто был за рулем фургона

Водителя фургона удалось задержать на месте — его схватили прохожие и передали полиции. Злоумышленник — 48-летний мужчина, его личность и национальность не разглашаются. Он доставлен в одну из городских больниц для прохождения психиатрической экспертизы.

Мэй называет произошедшее потенциальным терактом

Премьер-министр Великобритании назвала инцидент у мечети потенциальным терактом. Об этом же говорили и очевидцы: свидетель наезда фургона на людей в Лондоне Мохаммед Абдулла назвал произошедший инцидент «террористической атакой»

По его словам, фургон умышленно протаранил прохожих, которые возвращались по домам после молитвы в мечети.

«Он выехал на автобусную полосу и резко повернул налево прямо в людей», — сказал Мохаммед Абдулла.

Также он отметил, что из фургона выбежало три человека, двое из которых скрылись, а третий оставался на месте происшествия до приезда полиции.

Отряд полиции по борьбе с терроризмом присоединился к расследованию инцидента. Улица, где произошла трагедия, остается перекрытой.