Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что исполнитель теракта у мечети в Лондоне действовал в одиночку.

Политик уточнила, что полиция рассматривает инцидент как «потенциальный теракт», передает РИА «Новости».

В ночь на понедельник, 19 июня, на улице Севен Систерс автомобиль въехал в толпу людей, выходивших из мечети после ночной молитвы.

В результате инцидента погиб один человек, 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным, задержан белый мужчина с темными волосами. Очевидцы утверждают, что он был вооружен ножом, однако в полиции эту информацию не подтверждают.