Отряд полиции по борьбе с терроризмом присоединился к расследованию инцидента возле мечети в Лондоне. Об этом пишет газета The Guardian.

Происшествие пока не расценивают как теракт.

Ранее фургон врезался в толпу на улице Севен Систерс, после чего из машины выбежал человек, с ножом и напал на пешеходов. Водитель транспортного средства был задержан. По неподтвержденным данным, есть двое погибших и не менее 10 человек пострадали.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в курсе произошедшего. Она выразила соболезнования пострадавшим и их близким в результате инцидента.