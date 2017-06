Лидер британской партии лейбористов Джереми Корбин шокирован произошедший атакой на пешеходов возле мечети в Лондоне. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я полностью шокирован инцидентом в Финсбери Парк этим вечером. <…> Мои мысли со всеми, кого затронуло это ужасное событие», — говорится в сообщении.

