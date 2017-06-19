Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с инцидентом у мечети в Лондоне. Об этом пишет агентство Reuters.

«Это ужасное происшествие. Все мои мысли с теми, кто был ранен, их близкими и службами экстренной помощи», — говорится в заявлении Мэй.

Напомним, арендованный фургон совершил наезд на пешеходов на улице Севен Систерс недалеко от мечети. После этого из автомобиля выбежал человек с ножом и напал на прохожих. По неподтвержденным данным, два человека убиты и не менее 10 ранены.

Полиции удалось задержать водителя фургона.