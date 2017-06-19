После того, как фургон совершил наезд на пешеходов возле мечети в Лондоне, человек, вооруженный ножом, выскочил из машины и напал на людей. Об этом пишет газета Evening Standard.

По сообщениям очевидцев, есть один пострадавший.

Ранее сообщалось, что арендованный фургон врезался в пешеходов на тротуаре на улице Севен Систерс. По некоторым данным, атака была совершена на мусульман, выходивших из мечети неподалеку.

Пока инцидент не расценивается как теракт.